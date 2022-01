Les vice-champions d’Europe en titre seront bien au rendez-vous des 8e de finale. Ils ont été convaincants et conquérants à Glasgow ce soir en s’imposant (30-38). Après la rencontre Pierre Popelin était heureux de la prestation de l’équipe et a affiché les ambitions du Stade Rochelais.

« On était venu pour jouer un bon match, le terrain était parfait pour nous et bravo à tout l’équipe pour sa prestation. (Sur sa relation avec

l’entraîneur Ronan O’Gara) Il me donne beaucoup de choses positives, c’était un très grand joueur et maintenant on essaye de tirer l’équipe aussi loin vers le haut que possible. On verra si on peut espérer aller au bout en fonction de ce qui se présentera après. Ce sera compliqué, mais on espère », a déclaré le numéro 10 rochelais.