Malgré la victoire 3-1 face à Metz ce week-end, les Girondins de Bordeaux enchaînent les coups durs cette saison. Sorti à cause de son genou douloureux à la demi-heure de jeu, Pembélé a annoncé le diagnostic sur son compte instagram. Et ce dernier fait très mal. Les ligaments croisés de de l’ancien parisien sont touchés, et il est oint pour un bon moment…

« Bonjour à tous, un petit message pour vous remercier de tout le soutien que j’ai reçu depuis hier. Malheureusement, j’ai passé une IRM suite à ma blessure, et c’est bien les ligaments croisés qui sont touchés. Un long parcours de rééducation m’attend, c’est un moment difficile pour moi bien-sûr, mais le plus important est ailleurs pour l’instant. Hier c’était la victoire, et dans un futur proche c’est de voir le club se maintenir : les joueurs, le staff, le club, tout le monde y croit.Il reste 7 matchs et autant de points vitaux à aller chercher, on peut le faire. ALLEZ BORDEAUX !! » A lancé Pembélé sur Instagram.

