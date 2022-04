Malgré une saison difficile à Paris, Sergio Ramos envisage déjà une prolongation de contrat jusqu’en 2024.

Miné par les blessures depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, Sergio Ramos commence enfin à engranger les minutes. Titulaire ce week-end à Clermont (6-1), l’Espagnol aura réalisé une bonne performance. Hué par le public du Parc des Princes il y a quelques semaines, l’ancien capitaine du Real Madrid a toujours pour ambition de s’imposer en Ligue 1. Dans une interview accordée à Amazon Prime ce lundi, il assure même vouloir prolonger son contrat avec le PSG d’une année supplémentaire jusqu’en 2024.

“J’aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J’ai deux ans au PSG, on va essayer d’en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit concentré.”