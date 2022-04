Le RC Lens a remporté une fois de plus le derby du nord ce samedi soir en Ligue 1 sur le terrain de son voisin Lillois. Une défaite sur le score de 2 buts à 1 à domicile.

Frankowski a rapidement mis les hommes de Franck Haise sur orbite (4e). Sur leur lancée, les visiteurs ont disposé de plusieurs occasions, mais Kalimuendo a manqué un face-à-face important, avant de bénéficier d’une récupération haute de Clauss pour enfoncer le clou sur un tir dévié par Fonte (37e). Xeka a bien relancé le suspense juste avant la pause pour Lille (45e+1), mais les Lensois ont ensuite bien contenu la poussée adverse en seconde période. Les voilà donc 7es du classement et relancés dans la course à l’Europe avec 2 points d’avance sur le LOSC, 8e. Cela faisait 19 ans que le Racing n’avait plus gagné à Lille et 40 ans que les Sang et Or n’avaient pas gagné les deux derbies d’une même saison.