Interrogé par L’Équipe ce mercredi, après la lourde défaite des Bleus aux JO, André-Pierre Gignac a confié que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pourraient être de la partie en 2024.

Capitaine de l’équipe de France olympique, éliminée ce mercredi après une lourde défaite (4-0) face au Japon, André-Pierre Gignac est revenu sur le parcours des Bleus à Tokyo dans une interview accordée à L’Équipe. Il a notamment évoqué son envie de revenir en équipe de France olympique en 2024 pour les JO à Paris. Mais d’autres stars des Bleus pourraient également relever le défi dans trois ans, comme Kylian Mbappé (PSG) et Antoine Griezmann (FC Barcelone).

« Je vais jouer jusqu’à 40 ans mais je vois Antoine (Griezmann) qui est beaucoup derrière l’équipe de France sur Twitter, se positionne, Kylian (Mbappé) a dit qu’il voulait les faire et on verra bien qui est le troisième… Voilà, c’était une belle aventure, mais quand la marche est trop haute, elle est trop haute. Avant le match contre le Japon, on y a cru, je pensais qu’on pouvait le faire mais quand tu vois leur équipe se mettre en place, c’est compliqué. Quand tu prends onze buts en trois matches, c’est trop dur.