Dans un match dominé par les Canaris, C’est bien Lorient qui s’impose 1 à 0 sur la pelouse du stade Moreau-Defarges de La Baule-Escoublac.

Les Merlus se sont imposé sur le score de 1-0 cet après-midi face au FC Nantes grâce à un but signé Samuel Loric (79′) en fin de rencontre. Pourtant, c’est bien Nantes qui a largement dominé ce match. Marcus Coco, Anthony Limbombe (en première période) et Moses Simon (en seconde période) ont été particulièrement dangereux, se procurant de nombreuses occasions, sans pour autant tromper la vigilance de Nardi et Dreyer, les deux portiers Lorientais.

Il s’agissait de l’avant-dernier match de présaison pour les deux équipes avant la reprise de la Ligue 1, dans moins de dix jours. Le FC Lorient aura encore une rencontre amicale à jouer contre Angers à Carquefou ce samedi 31 juillet. Le FC Nantes ira affronter pour sa part Clermont à Avoine.