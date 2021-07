Beaucoup de Français seront encore en lice dans la nuit de mercredi à jeudi avec notamment les quarts de finale des tennismen Ugo Humbert et Jérémy Chardy, l’entrée en lice de l’équipe féminine de rugby à 7 et les combats de la judokate Madeleine Malonga.

Golf

0h30 : stroke play hommes, 1er tour : Antoine Rozner, Romain Langasque.

Aviron

1h30 : deux sans barreur hommes, finale B : Thibaud Turlan, Guillaume Turlan.

3h10 : deux de couple poids léger femmes, finale A : Laura Tarantola, Claire Bové.

Tir

2h : pistolet à 25 m femmes, qualifications : Céline Goberville, Mathilde Lamolle.

2h : fosse olympique femmes, qualifications (jour 2) : Mélanie Couzy, Carole Cormenier.

Rugby à 7

2h : femmes, poule B : France – Fidji.

10h : femmes, poule B : France – Brésil.

Natation

3h53 : 100 m nage libre femmes, demi-finale 1 : Charlotte Bonnet.

3h58 : 100 m nage libre femmes, demi-finale 2 : Marie Wattel.

4h37 : 100 m nage libre hommes, finale : Maxime Grousset.

5h31 : relais 4×200 m nage libre femmes, finale.

12h59 : 100 m papillon hommes, série : Mehdy Metella.

Escrime

3h50 : fleuret par équipes femmes, quart de finale : France – Canada.

Judo

À partir de 4h : -100 kg hommes, 16es de finale : Alexandre Iddir – Zelym Kotsoiev (AZE).

À partir de 4h : -78 kg femmes, 8es de finale : Madeleine Malonga – qualifiée.

Voile

5h : dériveur double femmes, 3e course : Camille Lecointre, Aloïse Retornaz. 4e course à 6h.

5h : dériveur solitaire hommes, 7e course : Jean-Baptiste Bernaz. 8e course à 6h.

5h : multicoque mixte, 4e course : Quentin Delapierre, Manon Audinet. 5e course à 6 h, 6e course à 7h.

5h : skiff hommes, 5e course : Lucas Rual, Emilie Amoros. 6e course à 6h.

5h15 : dériveur solitaire femmes, 7e course : Marie Bolou. 8e course à 6h.

6h : planche à voile femmes, 10e course : Charline Picon. 11e course à 7h, 12e course à 8h.

8h : dériveur double hommes, 3e course : Kévin Peponnet, Jérémie Mion. 4e course à 9h.

8h20 : planche à voile hommes, 10e course : Thomas Goyard. 11e course à 9h20, 12e course à 10h20.

Boxe

5h51 : +91 kg hommes, 8es de finale : Mourad Aliev – Siyovush Zukhurov (TJK)

Canoë-kayak

7h : C1 femmes, demi-finales : Marjorie Delasus.

Tennis

8h : simple hommes, quart de finale : Ugo Humbert – Karen Khachanov (RUS).

À partir de 8h : simple hommes, quart de finale : Jérémy Chardy – Alexander Zverev (ALL).

Tir à l’arc

9h26 : épreuve individuelle femmes, 32es de finale : Lisa Barbelin – Tatiana Andreoli (ITA).

Gymnastique artistique

12h50 : concours multiple femmes, finale : Carolann Héduit, Mélanie de Jesus dos Santos

Handball

14h30 : femmes, groupe B : Suède – France.