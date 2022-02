Jeudi soir, le FC Barcelone s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la ligue Europa grâce à sa victoire, 4-1, face au Napoli. À l’issue de la rencontre, Gérard Piqué, défenseur central, a savouré la qualification de son équipe pour le prochain tour.

Depuis l’arrivée de Xavi, Gérard Piqué et le FC Barcelone retrouvent des couleurs. Le club catalan, qui est quatrième de Liga, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en éliminant Naples lors des barrages (1-1, 4-1). À l’issue de la double confrontation, le défenseur central s’est présenté face aux médias où il a confié savouré le retour en forme du barça et s’est monté optimiste pour la fin de saison de son équipe.

« L’ équipe n’était pas compétitive au niveau auquel un club comme le Barça est censé l’être depuis un certain temps. Nous sommes revenus à nos origines, à ce que nous aurions toujours dû faire et que nous avons peut-être cessé de faire pendant un moment. C’est un message pour nous-mêmes et pour les gens de l’extérieur. Petit à petit, nous revenons. Je ne pense pas qu’il soit juste de montrer du doigt qui que ce soit. Nous avons eu une tendance qui était la faute de tout le monde. Le club a pris des décisions dans tous les domaines qui n’étaient pas les bonnes, mais nous devons tourner la page. Nous sommes dans une bonne période. Nous devons continuer dans cette dynamique. Nous n’avons rien gagné mais c’est vrai que, là d’où nous venons, ces victoires aident beaucoup.» Dans la suite de son intervention, l’ancien de Manchester United explique ce qui a évolué depuis quelque temps : «beaucoup de choses ont changé. Je dirais qu’il y a des fondamentaux, il y a une base sur laquelle l’équipe se sent en confiance et à l’aise. Nous nous sommes très bien renforcés pendant l’hiver. Nous avons une vraie puissance de feu devant. Nous comptons sur les buts et la concurrence. Le changement sur le banc… il y a eu beaucoup de changements. Cela se reflète dans l’équipe. Il s’agit d’une amélioration continue. Parfois, nous aurions aimé gagner des matchs comme Pampelune, Grenade, Cornellá… le championnat est difficile. Cette tendance va se terminer en bonne position. Nous verrons bien », a confié l’espagnol face aux médias.

Ce week-end, le FC Barcelone recevra l’Athletic Bilbao (dimanche 21h) pour le compte de la 26e journée de Liga. Le club catalan sera opposé à Galatasay en huitième de finale de la Ligue Europa. Le match aller aura lieu le 10 mars tandis que le retour se jouera une semaine plus tard soit le 17 mars.