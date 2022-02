Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical, avant la réception de l’AS Saint-Etienne, samedi à 21h, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Si Sergio Ramos, blessé au mollet, était déjà forfait, Ander Herrera et Leandro Paredes seront également absents.

Le Paris Saint-Germain devra faire sans quatre jours face à l’AS Saint-Étienne, samedi à 21h, pour le compte de le compte de la 26e journée de Ligue 1: Sergio Ramos « poursuit son traitement et sa ré-athletisation pour une lésion du mollet droit, la reprise de la course est envisagée en milieu de semaine prochaine », Leandro Paredes « qui est resté en soins pour une douleur aux adducteurs. La reprise de la course est envisagée en début de semaine prochaine », Ander Herrera « qui est en soins pour une gêne musculaire. Il reprendra l’entraînement la semaine prochaine. » Face aux Verts, Mauricio Pochettino devra également faire sans son milieu de terrain, Marco Verratti, L’italien, qui est le joueur ayant eu le plus de temps de jeu depuis le début d’année 2022, est suspendu.