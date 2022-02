Pablo Longoria a donné une interview au « Figaro » il y a quelques heures et il a notamment un très bel hommage à l’actionnaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt.

« Il soutient totalement tous les choix qu’on a faits, et je remercie Frank pour tout cela. Il est engagé, après chaque match il m’envoie des messages, il veut connaître mon ressenti du terrain, transmettre des messages à l’équipe. Le niveau de communication entre nous est très bon et il est à fond derrière le projet. Il donne son ressenti sur tous les sujets, et c’est normal quand tu joues ton capital personnel d’être le premier à délivrer tes impressions. Son opinion est forte, importante, car il prend des risques. » A-t-il indiqué.