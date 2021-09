Le défenseur du FC Bareclone Gerard Piqué et sa famille ont profité de la pause du championnat pour aller surfer en Cantabrie. Des photos volées ont été publiées.

Gerard Piqué a été surpris par El Diario Montañés avec Shakira et ses enfants alors qu’il se trouvait dans l’eau pour pratiquer le surf. Le journal a repris l’instantané sur sa première page ce samedi. « Shakira et Piqué prennent la vague à Oyambre », peut-on lire. Mais cette photo a généré un conflit entre le footballeur catalan et le photographe qui l’a prise. « La chanteuse et le footballeur ont profité de courtes vacances en Cantabrie qui se sont terminées par une altercation entre leurs compagnons et l’auteur de ces images », indique le journal.

Apparemment, Piqué avait essayé, sans succès, de faire supprimer la photo par le photographe. Gérard et l’entourage de la chanteuse colombienne ont tenté de convaincre le photographe de supprimer l’image, mais il a refusé.