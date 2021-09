Selon l’enquête European Football Benchmark, le PSG est en tête des clubs les plus appréciés du championnat français, devant l’Olympique Lyonnais. L’Olympique de Marseille est le club le plus détesté.

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont les clubs les plus clivants de la Ligue 1, selon les résultats de l’étude réalisée auprès de 1.765 sondés.

Dans le détail, 59 % des personnes interrogées disent apprécier le PSG, dont une grosse moitié d’entre eux en font même leur équipe préférée. Mais dans le même temps, ils sont 25 % à déclarer ne pas aimer, voire détester la nouvelle équipe de Lionel Messi. C’est le deuxième plus fort taux d’hostilité… derrière l’Olympique de Marseille (29 %). Suivent deux rivaux historiques, l’Olympique Lyonnais (détesté à 17 %) et l’AS Saint-Etienne (12 %). Les clubs restants tiennent dans un mouchoir de poche (de 11 à 7 %).

L’OM est non seulement l’équipe la plus abhorrée du championnat de France, mais est aussi devancée sur le plan de la popularité (47 %) par son rival parisien, mais également par Lyon (53 %), l’AS Monaco (51 %) et Lille (50 %). Si le LOSC n’a pas une grosse base de fans, son capital sympathie progresse. Le champion de France réalise la plus grosse augmentation en trois ans : + 20 % par rapport à 2018.