C’est la crise au sein du groupe France, avec cinq match d’affilée sans victoire. Karim Benzema a sa théorie pour améliorer la situation.

Samedi, les Bleus ont concédé un nouveau match nul, cette fois en Ukraine (1-1), pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022. L’équipe de France ne parvient plus à imposer son jeu. Karim Benzema a débuté sur le banc samedi à Kiev, Didier Deschamps préférant préserver l’attaquant du Real Madrid, dont la saison a repris il y a peu. L’avant-centre des Bleus explique comment l’équipe doit jouer pour s’imposer face à la Finlande, mardi.

« On doit mettre le tempo, gérer nos efforts. A nous de faire la différence. A nous de mettre la vitesse. Si on garde la balle derrière, il faut jouer vite, faire des passes verticales pour faire mal à l’adversaire. On a les joueurs pour ça, des joueurs techniques. Il ne faut pas tomber dans le rythme que met l’adversaire. Il ne faut pas être inquiet mais entrer sur le terrain avec l’envie de gagner », a déclaré Karim Benzema au micro de Téléfoot.