En difficulté depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum ne répond pas pour le moment aux attentes placées en lui alors que le milieu de terrain parisien est orphelin de son génie, Marco Verratti. Un premier constat jugé précoce par Frank Verlaat.

Débarqué libre en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum peine à convaincre depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 30 ans n’a pas encore trouvé ses marques dans l’entrejeu parisien. Orphelin de son maestro, Marco Verratti, ce dernier manque encore de consistance cette saison et a notamment fait défaut aux Parisiens lors la première journée de Ligue des Champions face au Club Bruges. Un constat jugé précoce par Frank Verlaat, l’un de ses compatriotes et ancien joueur, qui estime que l’ancien des Reds doit encore s’adapter au jeu parisien.

« C’est toujours pareil quand tu vois arriver un nom d’une équipe comme Liverpool, il y a des attentes. On sait de quoi il est capable, il a des poumons et le sens du jeu, et quand on compare on peut être déçu. Mais qu’il soit cramé, je n’y crois pas. Avec la sélection, où il est à l’aise, respecté, il montre un visage complètement différent. »