Auteur d’un excellent début de saison avec l’OGC Nice, Christophe Galtier a déjà imposé sa patte sur le Gym. Toute aussi excellent depuis son arrivée, Amine Gouiri est un phénomène. Malgré tout, l’ancien entraîneur du LOSC le voit encore loin du niveau de l’équipe de France.

Auteur d’un début de saison stratosphérique, 4 buts en 4 matchs, Amine Gouiri poursuit sa folle évolution à l’OGC Nice, club qu’il a porté à lui seul la saison dernière. A 21 ans, l’ancien espoir lyonnais est déjà surexposé et les premières campagnes de propagande pour l’équipe de France émergent. Une évolution que Christophe Galtier ne partage pas. Selon lui, l’Aiglon en est encore loin.

« Je trouve qu’il est encore loin du niveau quand je vois jouer l’équipe de France et qui sont les joueurs à son poste. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il met toutes les chances de son côté parce qu’il travaille beaucoup, il est très investi. Il travaille avant, pendant et après l’entraînement. Il a de l’ambition, c’est bien. Il a de la personnalité, c’est très bien. Qu’il continue comme ça mais quand on parle de l’équipe de France, il y a une sacrée concurrence. Il en est encore loin, il aura besoin de quelques saisons pleines avec des matchs européens« , a déclaré le champion de France en titre en conférence de presse ce vendredi.