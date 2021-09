Pour éviter le départ de Lionel Messi, Joan Laporta avait le choix et aurait pu vendre sa jeunesse, Ansu Fati et Pedri. Une proposition de Jorge Messi, refusée par le président du FC Barcelone. La suite tout le monde la connaît…

Le départ de Lionel Messi n’a pas été de tout repos pour Joan Laporta, président du FC Barcelone. Selon Xavi Hernandez, Jorge Messi, agent et père de Lionel Messi, aurait suggéré au Barça et à sa direction de vendre des jeunes joueurs de l’effectif afin de récupérer des fonds et conserver la star argentine au club. Une proposition que certains membres du conseil d’administration aurait apprécié cette idée et aurait incité Joan Laporta à vendre Ansu Fati, voire Pedri, afin de renflouer les caisses vides du club et ainsi pouvoir garder le meilleur joueur de l’équipe. Une pression à laquelle le président du Barça a résisté.

Joan Laporta a pris la décision de faire le choix inverse en misant sur la jeunesse. Ainsi, il a décidé de conserver Ansu Fati. Considéré comme la jeune star du club, il est ausi l’un des noms sur lesquels le club compte désormais s’appuyer pour grandir à court, moyen et long terme. A juste titre, ou non, Joan Laporta pris la décision de parier sur un renouvellement de son effectif au détriment d’une nouvelle prolongation exorbitante accordée à Lionel Messi. Le président du Barça pensait que faire un tel choix aurait conduit le FC Barcelone dans le mur. Un choix fort qui donnera son verdict dans les années à venir.