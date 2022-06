Après le nouveau faux pas des Bleus, accrochés par l’Autriche (1-1) dans ce match de la troisième journée de Ligue des Nations, Didier Deschamps et Kylian Mbappé se sont arrêté au micro de TF1.

Didier Deschamps : « On a eu tellement d’occasions, en seconde période, c’est sûr que c’est difficile de finir sur un nul. On a été menés, on a eu le main mise. Mais on n’a pas eu l’efficacité. Parfois, avec peu d’occasions, il faut marquer. Là on a eu des occasions, des opportunités… c’est dommage que mes joueurs ne soient pas récompensés. Je ne vais pas être inquiet. Ce ne sont pas les résultats qu’on espérait, mais je compose avec des pépins, la fatigue. Mais c’est aussi valable pour les autres équipes, même si nous, on est beaucoup touchés. »

Kylian Mbappé : « Le sauveur ? Non, on n’a pas gagné. On prend ce point et on va travailler pour gagner lundi. La barre (en fin de rencontre) ? C’est dommage, je ne la croise pas assez. Pour la suite, il faut continuer sur l’élan des dernières minutes, jouer haut et mettre l’adversaire en difficulté. Il ne faut jamais s’inquiéter, toujours rester fier. (…) Je ne suis pas à 100%, mais si le coach a besoin de moi, c’est bientôt les vacances donc je peux forcer un petit peu. »