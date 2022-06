Auteur d’une saison XXL avec Lens, Seko Fofana serait dans les plans du PSG en cas d’échec des négociations avec Aurélien Tchouaméni.

Le club parisien veut changer le concept de l’effectif et cherche des « soldats » pour entourer ses stars afin d’atteindre enfin son objectif : remporter la Ligue des champions. Si le directeur sportif – Luis Campos – n’est pas encore officiellement arrivé, le club a déjà débuté un gros chantier et compte renforcer son milieu de terrain pendant le mercato. Le plan A est Aurélien Tchouaméni, mais le PSG a également un plan de secours prêt à être activé : Seko Fofana, dont le prix est estimé à 20 millions d’euros.

Le milieu de terrain du RC Lens est l’un des meilleurs éléments de la saison dernière en Ligue 1 et, selon Le Parisien, les dirigeants du PSG le considèrent comme un parfait renfort dans l’entrejeu. Après avoir assuré la présence de Nuno Mendes pour la saison prochaine, l’Ivoirien pourrait être la deuxième recrue estivale du champion de France. Car Tchouaméni est toujours la cible prioritaire et Fofana apparaît comme un plan B si le Monégasque file en Espagne. Selon AS, l’accord entre Monaco et le Real Madrid est toujours en suspens. Le club de la Principauté maintient ses exigences à 80 millions d’euros cash, tandis que les Merengue offrent entre 50 et 60 millions d’euros, plus des bonus.