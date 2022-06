Ciblé par quelques-uns des plus grands clubs d’Europe, Raheem Sterling aurait pris la décision de quitter Manchester City… à la fin de son contrat, en 2023.

Souvent en concurrence avec Gabriel Jesus, Phil Foden ou encore Jack Grealish, Raheem Sterling sait que son temps de jeu à Manchester City va encore être grappillé par les arrivées d’Erling Haaland et Julian Alvarez. Mais malgré l’intérêt de plusieurs cadors, comme le FC Barcelone, Chelsea ou encore Liverpool, l’international anglais de 27 ans devrait bien rester chez les Sky Blues. Dans son édition du jour, le Mirror assure en effet que Sterling a pris la décision de quitter Manchester City au terme de son contrat, en juin 2023.

Le but de l’opération serait alors de toucher une grosse prime à la signature la saison prochaine. D’après les informations du média britannique, le joueur a également fixé ses exigences salariales à 300 000 euros par semaine, soit plus de 15 millions d’euros par an. Reste à savoir quel club parviendra à relancer Sterling, dont la valeur marchande avoisine aujourd’hui les 85 millions d’euros, à l’été 2023.