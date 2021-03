Conscient de la qualité de son groupe, l’entraîneur des Bleuets ne veut pas griller les étapes et vise d’abord une qualification en quart de finale de l’Euro Espoirs.

Ce lundi après-midi, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, a dévoilé la liste des 23 sélectionnés pour la phase de poules de l’Euro, qui débutera par un match face au Danemark dès le 25 mars prochain. Il a ensuite profité d’une interview accordée à L’Equipe pour faire le point sur ses objectifs dans cette compétition.

« Le choix est toujours difficile, car on a un réservoir important, notamment à certains postes, et je suis obligé de laisser de très bons joueurs sur le côté. La liste n’est pas exhaustive, les choix ne sont pas faciles, mais on a un groupe à même de démarrer l’Euro de façon très tonique. On a notre premier match trois jours après les retrouvailles à Clairefontaine (contre le Danemark), il n’y a pas de round d’observation, il faudra être opérationnel tout de suite. J’ai raisonné à court terme, en pensant à la performance et à bâtir le groupe le plus consistant possible. L’enjeu est de se qualifier, ce serait prétentieux de penser à la suite avant de faire ce qu’il faut sur la phase de groupes. On doit y aller par étapes. J’ai pu me rendre compte en 2019 du niveau d’un Euro Espoirs, j’avais été impressionné. C’est normal qu’on soit ambitieux mais on doit d’abord passer ce groupe très dense, avec des équipes très homogènes. On a de la qualité, on est armés au niveau du potentiel et j’espère que ce potentiel parlera très rapidement sur le terrain. »