Les Red Devils pourraient pousser 5 joueurs vers la sortie cet été pour faire de grosses économies sur les salaires.

Pas épargné par la crise économique engrangée par la pandémie de Covid-19, Manchester United serait en train de préparer un grand ménage pour renflouer ses caisses et peut-être faire de la place à de nouveaux arrivants. D’après les informations du Daily Mail, pas moins de 5 joueurs pourraient prendre la porte cet été. Le premier d’entre eux serait l’Espagnol David De Gea, actuellement en concurrence avec le jeune Dean Henderson. Avec un salaire de près de 435 000 euros par semaine, il est de très loin le joueur le mieux payé du club et son départ soulagerait grandement les finances des Red Devils.

Le tabloïde britannique indique dans son édition du jour qu’Edinson Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard et Phil Jones sont les 4 autres joueurs destinés à quitter le club en fin de saison. Une opération qui permettrait à l’actuel deuxième de Premier League d’économiser plus d’un million d’euros par semaine. Un bilan qui pourrait cependant rapidement être plombé par l’arrivée de nouveaux joueurs au mercato estival. Manchester United piste notamment Jadon Sancho et son coéquipier Erling Haaland, ainsi que le portier du Milan AC, Gianluigi Donnarumma.