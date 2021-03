Pour le consultant Jonatan MacHardy, Sampaoli a marqué des points ce week-end lors de la victoire face à Brest.

Ce week-end face à Brest (3-1), l’Olympique de Marseille est allé chercher une victoire importante en inscrivant deux buts en fin de rencontre. Le résultat d’un coaching intelligent de Jorge Sampaoli analysé par Jonatan MacHardy dans ‘l’After Foot’ sur RMC.

« Le fait le plus saillant, c’est que Sampaoli a eu un vrai impact sur le match, Sampaoli n’a pas été passif, il a été acteur. Sur la première mi-temps, son dispositif ne marche pas. Il n’hésite pas à changer et passer en 5-4-1 en 2e mi-temps pour récupérer de la maîtrise au milieu et apporter du surnombre sur les côtés. Brest égalise, il fait sortir un défenseur pour un joueur offensif. Ne nous trompons pas, s’il y a bien une chose que les Marseillais adorent, c’est les entraîneurs qui sont actifs et ont un impact sur les matchs. »