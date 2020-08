Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern Munich est revenu sur la magnifique victoire 8 buts à 2 face au FC Barcelone hier soir.

S’il est biensûr satisfait de la prestation de ses hommes, il tient à prévenir, le Bayern n’a encore rien gagner. Concentration maximale sur la prochaine demi-finale.

“Thomas (Müller) a été désigné homme du match et c’est mérité. Il a été celui qui a donné le ton de notre pressing et il a fait un match fantastique. Mais je dois complimenter toute l’équipe pour son intensité. Quand on a déjà marqué cinq, six buts, continuer à jouer à fond, c’est simplement formidable. Mais actuellement c’est notre mentalité (…) On savait que si on mettait la pression à Barcelone, ils pouvaient faire une erreur. Mais ce n’est qu’un match, oui, on peut dire que c’est un signal aux adversaires, mais maintenant nous avons un autre match devant nous, qui débutera à 0-0”, a prévenu le coach du club bavarois.