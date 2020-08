Celà fait 3 ans que Neymar Jr. a rejoint le club du Paris Saint-Germain. Le Brésilien semble avoir enfin trouver son rythme de croisière en France.

Sur son site officiel, le Brésilien a fait une sorte de bilan depuis son arrivée dans la capitale française en provenance de Barcelone. Acheté pour 222 millions d’euros, il commence à être bien dans ses baskets et s’adapte de mieux en mieux à sa vie parisienne.

“Ces 3 années sont venues avec beaucoup d’apprentissage. J’ai vécu beaucoup de joie et des moments compliqués, particulièrement quand je n’ai pas pu jouer à cause de blessures. Avec l’aide de mes coéquipiers, j’ai pu surmonter cette épreuve et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, ce qui est que notre performance sur le terrain se transforme en titres. Nos supporters et le club peuvent voir l’implication de l’équipe dans tous les matchs. Je crois que je vis aujourd’hui mon meilleur moment à Paris. Nous formons une famille avec en tête le grand objectif que nous avons en tête. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous nous battrons pour cela, car nous n’avons jamais été aussi proches.” A annoncé le numéro 10 du PSG.