Les Lakers et les Bucks ont tous les deux pris l’avantage (2-1) ce samedi dans les séries qui les opposent respectivement aux Trail Blazers de Portland et au Magic d’Orlando, dans ce 1er tour des play-offs NBA.

Les Lakers, malgré un match compliqué, sont parvenus à faire la différence en remportant la rencontre 108 à 116. LeBron James (38 points et 12 rebonds) et Anthony Davis (29 points et 11 rebonds) ont largement contribué à la victoire de leur équipe.

Les Bucks, portés par la puissance de Giannis Antetoukounmpo (35 points, 11 rebonds et 7 passes décisives) l’ont facilement emporté face à Orlando 107-121. “C’était beaucoup plus facile parce que nous avons bien joué en défense“, a commenté le Antetokoúnmpo. “Quand nous défendons bien, nous pouvons rapidement jouer en transition et cela rend le match facile“.

Houston se fait rattraper par Oklahoma, qui a fini par l’emporter 119-107

après prolongation, revenant à 2-1 dans la série, tandis que Miami s’est imposé face à 124 à 115. Les Heats ne sont plus qu’à une victoire de la qualification.

Résultats des matches du 1er tour des play-offs de la NBA disputés ce samedi

CONFERENCE EST

Milwaukee bat Orlando 121 à 107

Milwaukee mène 2 victoires à 1

Déjà joués:

Orlando bat Milwaukee 122 à 110

Milwaukee bat Orlando 111 à 96

A venir:

Match N.4, 24 août

Match N.5, 26 août

Match N.6 (si besoin), 28 août

Match N.7 (si besoin), 30 août

Miami bat Indiana 124 à 115

Miami mène 3 victoires à 0

Déjà joués:

Miami bat Indiana 113 à 101

Miami bat Indiana 109 à 100

A venir:

Match N.4, 24 août

Match N.5 (si besoin), 26 août

Match N.6 (si besoin), 28 août

Match N.7 (si besoin), 30 août

Autres séries en cours:

Toronto – Brooklyn 3 – 0

Déjà joués:

Toronto bat Brooklyn 134 – 110

Toronto bat Brooklyn 104 – 99

Toronto bat Brooklyn 117-92

A venir:

Match N.4, 23 août

Match N.5 (si besoin), 25 août

Match N.6 (si besoin), 27 août

Match N.7 (si besoin), 29 août

Boston – Philadelphie 3 – 0

Déjà joués:

Boston bat Philadelphie 109 – 101

Boston bat Philadelphie 128 à 101

Boston bat Philadelphie 102-94

A venir:

Match N.4, 23 août

Match N.5 (si besoin), 25 août

Match N.6 (si besoin), 27 août

Match N.7 (si besoin), 29 août

CONFERENCE OUEST

LA Lakers battent Portland 116 – 108

LA Lakers mènent 2 victoires à 1

Déjà joués:

Portland bat LA Lakers 100 – 93

LA Lakers battent Portland 111 – 88

A venir:

Match N.4, 24 août

Match N.5, 26 août

Match N.6 (si besoin), 28 août

Match N.7 (si besoin), 30 août

Oklahoma City bat Houston 119 – 107 (a.p.)

Houston mène 2 victoires à 1

Déjà joués:

Houston bat Oklahoma City 123 – 108

Houston bat Oklahoma City 111 – 98

A venir:

Match N.4, 24 août

Match N.5, 26 août

Match N.6 (si besoin), 28 août

Match N.7 (si besoin), 30 août

Autres séries en cours:

Denver – Utah 1 – 2

Déjà joués:

Denver bat Utah 135 – 125 (a.p.)

Utah bat Denver 124 – 105

Utah bat Denver 124 – 87

A venir:

Match N.4, 23 août

Match N.5, 25 août

Match N.6 (si besoin), 27 août

Match N.7 (si besoin), 29 août

LA Clippers – Dallas 2 – 1

Déjà joués:

LA Clippers battent Dallas 118 – 110

Dallas bat LA Clippers 127 – 114

LA Clippers battent Dallas 130 – 122

A venir:

Match N.4, 23 août

Match N.5, 25 août

Match N.6 (si besoin), 27 août

Match N.7 (si besoin), 29 août