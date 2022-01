Après plus d’un an à la tête du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino va tirer sa révérence. Nasser Al-Khelaïfi lui a annoncé son licenciement à venir au terme de la saison.

Débarqué le 2 janvier 2021 au Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino était censé incarner une toute nouvelle page de l’ère qatari avec l’explosion du trio Neymar – Mbappé – Messi. Après plusieurs mois à la tête du club, l’Argentin peine à imposer sa patte et de nombreuses rumeurs l’envoient déjà sur le banc de Manchester United. Une tendance qui devrait se confirmer alors que le technicien a récemment été informé qu’il allait être licencié l’issue de la saison.

Selon les informations et révélations faites OK Diario, Mauricio Pochettino aurait déjà été averti qu’il ne continuera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi en personne lui aurait annoncé la nouvelle lui indiquant que sa mission prendrait fin au tere de l’exercice en cours. Même si cela n’a pas encore été officiellement annoncé, les dirigeants du club français ont prévenu le coach argentin et son staff technique qu’ils ne seront plus aux commandes de l’équipe parisienne. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait être licencié. La fin de la saison sonnera la fin de son aventure parisienne. Si le nom de son successeur n’a pas encore été dévoilé, un accord secret aurait déjà été conclu entre le club de la capitale et Zinedine Zidane.