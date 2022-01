Suite à l’émergence de Neymar et Vinicius Jr et aux nombreuses pépites dont regorgent le Brésil, le Real Madrid et le FC Barcelone se livrent un duel sans merci pour enrôler Endrick. A 15 ans, le Brésilien aurait donné sa préférence à l’écurie madrilène.

L’émergence de stars telles que Ronaldo, Ronaldinho ou plus récemment Neymar et Vinicius Jr fait du Brésil un idylle. Pour ne pas louper la moindre pépite, de nombreux recruteurs sont envoyés sur le continent sud-américain afin de dénicher ce qui pourra se faire de mieux dans un avenir proche. Déjà perçu comme étant une perle rare du football brésilien, Endrick soulève de nombreuses convoitises. Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent en duel pour l’enrôler lorsqu’il aura 18 ans.