L’arrière des Bulls, Alex Caruso s’est blessé hier lors de la rencontre face aux Milwaukee Bucks. Il devrait être absent plusieurs semaines.

Après la blessure de Lonzo Ball, touché au genou, c’est Alex Caruso qui le rejoint à l’infirmerie. L’ancien joueur des Lakers a lourdement chuté hier suite à un choc en l’air avec Grayson Allen. L’image de sa chute est impressionnante et apparemment elle n’est pas sans conséquences. Selon le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski, la star des Bulls souffre d’une fracture du poignet droit. Il devra probablement passé par la case opération. Selon Shams Charania, son état de santé sera réévalué dans six à huit semaines. Une absence longue durée donc et un nouveau coup dur pour le deuxième de la conférence Est.