Nommé coach des féminines du FC Nantes cette semaine, Oswaldo Vizcarrondo, qui démarrera son mandat ce dimanche à 15 heures face à Brest, a vu son adjoint, Julien Le Héran, poser sa démission.

« Je me donne le week-end pour réfléchir et accepter ou non cette démission » , s’est confié Jacky Soulard, le président désabusé du FCN au féminin pour Sud Ouest.

« Si Julien veut prendre du recul, c’est parce qu’Oswaldo veut travailler tout seul. Quand on a nommé Oswaldo, on l’avait bien prévenu qu’il faudrait qu’il collabore avec Julien, mais il ne respecte pas ça. Pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal, il devait s’appuyer sur quelqu’un qui connaît le métier. Or il écarte tout le monde, il n’y a que lui il tient la baguette. On ne peut pas fonctionner comme ça, et on réglera ce problème en interne », a lancé Soulard.