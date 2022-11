La pilier française Coco Lindelauf a dû déclarer forfait pour la « petite » finale contre le Canada, rapporte ce mardi l’AFP.

La joueuse de Blagnac (21 ans, 14 sél.), touchée à un genou et sortie du blessure lors de la demi-finale perdu ce samedi face à la Nouvelle-Zélande, ne pourra pas disputer le match face au Canada. « Coco a eu un traumatisme au genou, avait précisé dimanche David Ortiz, l’entraîneur des Bleues en charge de la défense et de la touche. On en saura plus sur sa blessure lundi suite aux examens. Vraisemblablement, c’est quelque chose d’avéré ».

Et le verdict est tombé, la joueuse souffre « d’une entorse du ligament latéral du genou

droit », a précisé mardi à l’AFP l’encadrement des Bleues.