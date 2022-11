Non, Manchester City ne tourne pas « seulement » autour d’Erling Halaand. Le coach de l’équipe Pep Guardiola a remis les choses à leur place, sans dénigrer sa pépite, mais en rappelant que d’autres très bons joueurs composaient l’équipe.

« Si nous comptons uniquement sur les épaules d’Erling, nous ne gagnerons pas la Ligue des Champions », a déclaré Guardiola dans des propos rapportés par BBC Sport. « Je comprends que tout le monde parle d’Erling, mais j’ai trois, quatre, cinq nouveaux joueurs, et il est important qu’ils s’installent tous. Nous ne gagnons pas seulement à cause d’Erling et nous ne perdons pas seulement à cause d’Erling. Il a des qualités particulières et résout certains problèmes. »

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !