L’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré devra faire sans son latéral droit brésilien Fabio pour quelques matchs.

Coup dur pour les Canaris et leur Brésilien de 31 ans Fabio. Ce dernier, victime d’une grosse semelle de Yunis Abdelhamid lors du dernier match de championnat souffre d’une entorse de la cheville droite. Il est donc forfait pour un bon mois (quatre à six semaines) et ne pourra pas aider ses partenaires pour la suite de la saison.