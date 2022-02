Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, David Guion a donné les clé de la réussite pour sauver la saison des Girondins de Bordeaux.

Avant un premier test face à l’AS Monaco ce dimanche (17h05), le nouveau coach des Girondins de Bordeaux David Guion a fait le point sur ses objectifs avec nos confrères de L’Equipe. « C’était une évidence. Bordeaux est un club prestigieux, historique. Cette mission me semblait faite pour moi. J’ai eu un très bon feeling avec le président Gérard Lopez et Admar (Lopes, le directeur technique). C’est un challenge vraiment difficile mais excitant et passionnant. J’ai vraiment envie de le relever et de laisser ce club dans l’élite parce que c’est sa place. »

Pour l’ancien entraîneur de Reims, réputé pour son jeu défensif, le premier objectif sera de redonner confiance à ses joueurs. « L’équipe souffre défensivement, mais je suis convaincu que c’est l’histoire d’un collectif, d’un état d’esprit. Ils manquent de confiance. À moi de m’adapter très rapidement pour connaître les joueurs, l’environnement, ajuster, réajuster, et faire progresser cette équipe. On est presque dans l’urgence. »