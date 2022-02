Carlo Ancelotti, entraineur du Real Madrid, était en conférence de presse avant la réception du Deportivo Alavés (samedi 21h), l’occasion pour lui de revenir sur la défaite, 1-0, face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Trois jours après le défaite 1-0 contre le Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti était au centre des critiques. En conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid a estimé que les critiques étaient « justifiées » au regard de la mauvaise prestation dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions.

« La défaite nous a fait mal. Nous sommes conscients du mauvais match que nous avons fait contre le PSG. J’ai parlé au président, à tous les membres du club. Ils sont touchés comme nous. (…) Les critiques sont justifiées, car nous n’avons pas fait ce qu’il fallait. Le premier critique, c’est moi et j’assume mes responsabilités. Nous devons comprendre et apprendre. (…) L’approche était mauvaise, ça n’a pas marché et j’en suis responsable. Mais nous pouvons changer le résultat en nous battant, en souffrant, 1-0 n’est pas si mal. L’image n’était pas bonne. Le problème est moins le résultat, car il peut être changé, mais l’image qui était pire. (…) Au cours des prochains matchs, nous allons pratiquer le pressing haut. Nous nous sommes trop concentrés sur les blocs bas et les départs rapides » , a confié l’Italien face aux médias.