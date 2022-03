Joan Laporta, président du FC Barcelone depuis un an, a accordé une interview à la chaîne Barca TV où il est revenu sur le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, lors du dernier mercato estival. S’il reconnait que le départ de la Pulga est préjudiciable sur le plan sportive, le président catalan assume car le club est dans une situation financière délicate.

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain où il a signé un contrat de deux ans plus une saison en option. Un départ, qui a provoqué un véritable tremblement de terre sur la planète football car le club catalan, qui est dans une situation financière délicate, n’a pas trouver d’accord avec la pulga pour une prolongation de contrat. Joan Laporta, président du Barça, est revenu sur ce départ. Le dirigeant catalan ne regrette pas sa décision.

« Je ne regrette pas la décision prise avec Messi, a assuré le patron des Blaugrana. C’était la décision la plus triste de toutes. Je n’ai jamais voulu le faire, mais je ne suis pas désolé non plus. Je place l’institution au-dessus de tout, elle est même au-dessus des entraîneurs et du meilleur joueur de l’histoire du football », a déclaré Joan Laporta sur Barca TV.

Le FC Barcelone, qui retrouve des couleurs depuis l’arrivée de Xavi, reçoit Galatasaray, jeudi à 21h, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa.