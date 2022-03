À la veille d’affronter le Real Madrid, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le milieu de terrain parisien, Danilo Pereira, a accordé une interview à France Bleu Paris où il a évoqué sa relation sur le terrain avec Marco Verratti. Pour le Portugais, le numéro 6 est un fantastique joueur de football.

Les années passent mais les différents joueurs qui ont joué au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI ne retiennent que le talent de Marco Verratti. Cette fois-ci, c’est au tour de Danilo Pereira d’évoquer l’importance et les qualités « du petit hibou » au sein du club de la capitale.

« Marco est incroyable ! Incroyable ! Les choses qu’il fait avec le ballon, et sans ballon aussi ! Je n’ai jamais vu un milieu de terrain comme lui. Il peut faire les choses offensives et défensives avec une telle facilité que quelqu’un qui regarde pensera que c’est facile. Mais non, ce n’est pas facile », a confié le Portugais au micro de France Bleu Paris.

L’ancien capitaine de Porto, qui évolue avec Cristiano Ronaldo en sélection portugaise, mais avec Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé au quotidien, estime que le champion d’Europe 2020 avec l’Italie fait partie de la même catégorie que ces joueurs-là: « Oui, j’ai la chance de jouer avec ces joueurs. Messi, Neymar, Kylian et Ronaldo. Je peux y ajouter Verratti parce que, pour moi, il a le même niveau que les autres. Je suis un homme chanceux. »

Danilo Pereira, qui enchaine les bonnes performances depuis le début d’année 2022, devrait être titulaire face au Real Madrid, mercredi à 21h, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Pour rappel, les parisiens se sont imposés, 1-0, lors du match aller au Parc des Princes, le 15 février dernier. Pour se qualifier en quart de finale, le Paris Saint-Germain devra ne pas perdre.