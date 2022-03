Journaliste pour ‘l’Equipe’, Hugo Guillemet est assez inquiet pour la fin de saison de l’Olympique de Marseille et il pense que cette troisième place en championnat n’est que provisoire.

Envoyé spécial très souvent du côté de Lyon pour suivre l’équipe de Peter Bosz, il a également donné son avis sur la fin de saison de l’OM et il est plutôt pessimiste. Il ne voit pas les hommes de Jorge Sampaoli tenir et rester sur ce podium. « Je suis inquiet pour Marseille parce que ses adversaires ont eux une dynamique et on arrive dans les dix dernières journées. C’est le sprint final. C’est maintenant qu’il faut vraiment lever la tête et se lancer. Eux, ils sont vraiment en train de faire du surplace. Le truc qui m’inquiète encore plus, c’est l’insurrection du public au plus mauvais moment de la saison. Ça, ça peut crisper les joueurs qui ne sont pas habitués à de telles ambiances. Le problème est que Marseille a énormément de mal à domicile. Toutes les équipes qui vont au Vélodrome arrivent à mettre Marseille en difficulté », a-t-il indiqué.