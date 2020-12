L’entraîneur du club catalan a été agréablement surpris par la longue interview télévisée de Lionel Messi hier soir.

Présent en conférence de presse ce lundi, alors que le FC Barcelone affrontera Eibar demain (19h15), Ronald Koeman n’a pas pu échapper aux questions concernant l’interview fleuve de Lionel Messi, accordée la veille au micro de la Sexta. Il considère que le sextuple Ballon d’Or a fait le bon choix en déballant ses sentiments et le remercie pour ses quelques propos flatteurs.

« C’est parfait qu’il fasse une interview pour donner ses opinions, comme pour n’importe quel autre joueur. Dans son cas, j’ai toujours été tranquille et qu’il dise qu’il décidera de son avenir en fin de saison ne changera rien. Je ne peux pas avoir d’influence là-dessus. Je le remercie pour ses propos parce que c’est un joueur très important (…) On fait des changements pendant cette année de transition et il est toujours une pièce maîtresse de l’équipe. Je ne sais pas si je peux donner mon avis sur ce qui se dit dans les médias, je ne sais pas si c’est vrai. On affrontera le PSG dans deux mois, ce n’est pas maintenant qu’on doit se demander si on est tranquille ou pas tranquille. Je ne pense pas que Messi décide de son avenir en fonction d’un entraîneur ou d’un pays. »