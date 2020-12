Bastien Cordoleani, chroniqueur pour le site le Phocéen, était heureux d’apprendre le début des négociations entre Kamara et l’OM au sujet d’une prolongation.

« Mon avenir ? Je suis concentré sur l’OM, je ne sais pas ce qui peut se passer. Le club et mes agents s’occupent de ça. Je suis focus sur l’OM. Pablo Longoria vous l’a dit, ça a déjà commencé, il y a eu des discussions avec mes agents et ma mère », avait indiqué Kamara en conférence de presse. Une bonne nouvelle pour le consultant du Phocéen.

« Les discussions pour la prolongation de Kamara ? Il était temps ! C’est un dossier très important. Je pense que Kamara va partir un jour. Mais là, il y a un deal à faire en lui disant : ‘Bouba, on te prolonge de deux ans, malheureusement on n’a pas les moyens de gonfler ton salaire, mais tu prendras un petit pourcentage sur ta vente si elle dépasse tel montant’. C’est une histoire de gros sous, ce n’est pas kiffant pour les supporters. Ce serait un deal gagnant-gagnant. Sa saison à l’OM ? C’est la première saison où il enchaîne vraiment les matchs. Il doit digérer ça, il n’a que 21 ans. Techniquement, il doit jouer plus simplement. Dans les faits, il stagne. Il a peut-être besoin d’un autre discours pour progresser. Si l’OM change d’entraîneur après Villas-Boas, peut-être qu’il passera un nouveau cap à Marseille. Moi, j’aimerais qu’il prolonge, qu’il reste une saison de plus pour rejouer la Coupe d’Europe et montrer qu’il a appris et compris certaines choses », a indiqué le chroniqueur du Phocéen.