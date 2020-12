Entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer évoque l’avenir d’Edinson Cavani lors de sa conférence de presse d’avant match contre Wolverhampton ce mardi soir.

Comme expliqué le technicien norvégien compte sur le buteur uruguayen et espère même pouvoir lui offrir une prolongation de contrat. « Edinson a encore quelques années devant lui donc je ne dirai rien d’autre. Il a eu un grand impact et je lui fais confiance. Il est définitivement un titulaire. Vous ne classez pas autrement un joueur de cette qualité. Je lui fais confiance et il commencera probablement plus de matches que le contraire. »