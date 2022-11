Le FC Barcelone s’impose 2 buts à 0 contre Almeria ce samedi en championnat. Les Catalans ont marqué au retour des vestiaires pour le dernier match en carrière du défenseur central espagnol Gérard Piqué.

FC Barcelone – Almeria 2-0 : quelle émouvante soirée pour le capitaine du FC Barcelone ce soir Gérard Piqué. Titularisé par son entraîneur pour sa dernière avec la tunique blaugrana, Piqué a participé au succès de son équipe 2 buts à 0. Après avoir loupé un penalty par Lewandowski, les partenaires de Piqué ont décroché la victoire avec un but du Français Ousmane Dembélé et une réalisation de Frenkie De Jong. Le Barça assure les trois points et se retrouve provisoirement leader du championnat avec 34 points, avant le match du Real Madrid dimanche contre le Rayo Vallecano.