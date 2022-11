Courtisé par le FC Barcelone, Caio Henrique pourrait quitter l’AS Monaco alors que les Blaugranas s’avancent avec insistance.

Malgré l’arrivée de Marcos Alonso et la présence de Jordi Alba sur son flanc gauche, le FC Barcelone ne serait pas satisfait et chercherait déjà à se renforcer. Si Vanderson plaît aux Blaugranas, c’est vers Caio Henrique qu’ils souhaiteraient se tourner. D’après les informations publiées par Sport, le profil du Brésilien de 25 ans serait particulièrement apprécié en Catalogne. Le Barça aurait pour projet de se séparer rapidement de ses actifs tout en pariant sur Alejandro Baldé. Néanmoins, âgé d’à peine 19 ans, un ajout d’expérience capable de jouer les premiers rôles serait attendu, d’où la piste menant à Caio Henrique.

Débarqué en provenance de l’Atlético de Madrid pour la somme de 8 millions d’euros, Caio Henrique fait le bonheur des Monégasques. Titulaire indiscutable sous la houlette de Philippe Clément, le Brésilien a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues pour 1 but et 5 passes décisives à son actif. Des performances régulières remarquées par l’ensemble du continent, et notamment par le FC Barcelone.