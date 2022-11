Le Président du Paris Saint-Germain ainsi que de ‘BeIN groupe’ Nasser Al-Khelaïfi serait victime d’une affaire de chantage de la part d’une ancienne de ses employés.

Il y a quelques heures, nos confrères du ‘Parisien’ ont sorti un témoignage de cette ancienne assistante du président du PSG au sein de la structure BeIN Sport. Un témoignage de cette femme expliquant avoir été en burnout suite à ses conditions de travail. Si cette dernière souhaite que cette affaire se règle devant la justice, une source proche de la chaîne et de Nasser Al-Khelaïfi a répondu et parle d’un chantage.

« Maintenant que le procès contre elle approche, ayant échoué dans son extorsion et son chantage, elle essaie d’embarrasser l’entreprise via les médias, poursuit la source. Rien de tout cela ne fonctionnera. La Cour de Justice n’écoute pas les manipulations médiatiques, et se prononce très clairement sur les questions de chantage. Elle (l’assistante, ndlr) a exigé un million d’euros ou a menacé d’aller dans les médias. Nous lui avons dit: ‘On se verra au tribunal’. La semaine dernière, elle a essayé de trouver un accord, puis a exigé 120.000 euros. C’est drôle comme sa demande a baissé. Nous avons dit non à nouveau, et nous serons heureux de la voir au tribunal. » Peut-on lire de la part de cette source. Comme le précisent nos confrères, cette affaire se réglera en décembre prochain devant le conseil de prud’hommes, saisi par l’ancienne assistante pour « licenciement sans cause réelle ou sérieuse ».