L’Euro 2020 terminé, José Mourinho est revenu sur le parcours de l’Equipe de France et sa défaite surprise en huitième de finale face à la Suisse.

Dans le podcast de « Talk Sport », le nouvel entraîneur de l’AS Roma s’est confié et trouve que les Bleus ont fait preuve de trop d’arrogance pour aller plus loin dans cette compétition. « La France, en étant arrogante, a perdu une occasion de remporter l’Euro juste après la Coupe du Monde. Parce que le potentiel de cette équipe n’est absolument pas comparable avec n’importe quelle autre équipe. Ils ont des talents incomparables avec les autres équipes. La France a une meilleure équipe que l’Italie, une meilleure équipe que l’Angleterre mais le football les a puni et c’est mérité. Parce qu’ils ont démarré le match contre la Suisse avec arrogance, la façon dont ils ont joué était arrogante. Ils étaient menés, ensuite ils ont complètement détruit la Suisse en 20 minutes incroyables. Ils ont pratiqué le meilleur football que j’ai vu durant la compétition pendant ces 20 minutes. »

Avant de conclure : « Mais le football a ensuite décidé de les punir en raison de la façon dont ils ont célébré, de la façon dont ils ont réagi… (Didier) Deschamps a remplacé (Antoine) Griezmann pour faire entrer (Moussa) Sissoko sans penser au risque d’aller en prolongation et le football l’a puni. Pour moi, c’était la meilleure équipe du tournoi et la France ne peut s’en prendre qu’à elle-même. »