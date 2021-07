Récent quart de finaliste à Wimbledon, Roger Federer a pris une lourde décision pour sa fin de carrière. Agé de 39 ans, il vient de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Ancien numéro un mondial, le Suisse a posté un message sur Twitter et annonce qu’il ne prendra pas part aux Jeux Olympiques qui débutent dans quelques jours. Un vrai coup dur pour le Suisse qui espère pouvoir revenir à la compétition dans les prochaines semaines. « Durant la saison sur gazon, je me suis refais mal au genou et je me vois contraint de renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo. J’ai déjà commencé à faire de la rééducation dans l’espoir de retourner sur le circuit cet été. Je suis très déçu, parce que cela a été un honneur et un point fort de ma carrière à chaque fois que je représentais la Suisse. » A écrit le N.9 mondial sur Twitter. Un vrai coup dur pour le Suisse qui se faisait une joie de disputer les derniers Jeux Olympiques de sa carrière. La Suisse sera donc représentée par deux joueuses, Belinda Bencic et Viktorija Golubic. De son côté, Federer qui reste sur une défaite en quart de finale contre Hubert Hurkacz à Wimbledon espère revenir rapidement et disputer l’US Open fin août.