Quatorzième du jour après la 16e étape du Tour de France disputée ce mardi après-midi, le leader Tadej Pogacar n’a pas eu de difficultés pour garder son maillot jaune.

Cependant le Slovène s’attend à un véritable combat dès ce mercredi avec une très belle et dure étape sur les routes du Tour. En conférence de presse, il a avoué qu’il devait être prêt à répondre aux attaques de ses poursuivants. « Je ne sais pas pourquoi on a roulé à fond lors de la dernière ascension répertoriée. Je me suis contenté de rester dans les roues. Puis tout le monde s’est mis à sprinter, donc j’ai sprinté aussi. C’était amusant, ça fait du bien de se donner un petit coup de fouet à la fin de l’étape. Les conditions météo sont excellentes pour moi. Les autres n’aiment pas la pluie et le froid, mais j’espère qu’on aura le même temps mercredi. Nous allons rouler aussi fort que possible, la montée finale est difficile. Le profil de l’étape d’aujourd’hui (mardi) n’était pas adapté pour creuser de gros écarts au classement général. Mercredi en revanche, c’est certain que tout le monde tentera sa chance. Beaucoup de choses ont été dites sur mon équipe, notre faiblesse ou notre force. Nous sommes la meilleure équipe, et je pense que les autres formations n’ont pas encore déployé leur meilleure tactique. »