Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a envoyé un message aux supporters du club de la capitale.

« Je suis très content d’être ici. J’essaie de m’adapter à l’équipe et à la ville. Mes coéquipiers m’aident beaucoup. J’ai de grands espoirs pour le club, je rêve de jouer au stade et d’avoir les meilleurs résultats possibles. Tout le monde le mérite, autant eux que moi. C’est un pays merveilleux et une ville magnifique. Aujourd’hui, il pleut (rires) mais cela me plaît, avec des pelouses rapides. Je suis déjà heureux ici. » A indiqué l’ex du Real Madrid ce mardi lors de sa présentation officielle devant la presse.