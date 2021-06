Entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho ne s’est pas montré forcément très tendre avec l’Equipe de France après son élimination face à la Suisse lundi en huitième de finale de l’Euro 2020.

José Mourinho, qui a coaché plusieurs formations anglaises a été interrogé par TalkSports et parle aussi de l’équipe anglais qu’il voit aller loin : « Dans des conditions normales, l’Angleterre sera en finale, car je ne les vois pas perdre contre les équipes qu’elles pourraient affronter lors des prochains tours. Mais nous devons respecter le football et l’imprévisibilité. La France n’est pas en quarts de finale car elle n’a pas respecté le jeu dans les dix dernières minutes. Je suis très, très content. J’espère juste que ça se terminera bien (…) mais le football est le football. Alors je leur dirais de se calmer et de se concentrer sur le prochain match. Mais, à mon avis, l’Angleterre est prête à tout (…). » Pour rappel, la sélection aux trois lions s’est qualifiée pour les quarts de finale du championnat d’Europe contre l’Ukraine.