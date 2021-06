Sergio Ramos, 35 ans, est libre de s’engager où il veut après son départ du Réal Madrid. Il pourrait jouer en ligue 1 la saison au Paris Saint-Germain qui souhaite compter sur l’espagnol.

L’annonce du Real Madrid concernant le départ de son capitaine Sergio Ramos a réveillé quelques-unes des plus grosses écuries européennes. Parmi elles le Paris Saint-Germain, qui avait déjà affiché son intérêt pour le défenseur espagnol, privé d’Euro cet été par le sélectionneur Luis Enrique. Et à en croire les informations du quotidien AS, le club français aurait déjà les faveurs de Ramos. Le joueur de 35 ans serait intéressé par le projet. Le journaliste Fabrizio Romano annonce aujourd’hui que le Paris Saint-Germain essaie vraiment de recruter le champion du monde 2010. Il n’y a pas encore de signature ou d’accord définitif, mais le club n’a jamais abandonné cette piste depuis janvier. Il décidera dans les prochains jours et n’exclut rien.