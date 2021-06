Cinquième du contre-la-montre disputé ce mercredi, Mathieu van der Poel a tant bien que mal conservé son maillot jaune et savoure chaque minutes cette récompense.

« Je dois remercier l’équipe, ils ont travaillé jusque tard hier soir. Ca s’est passé mieux que ce que j’espérais, je me sentais très fort aujourd’hui. Le maillot jaune m’a donné des ailes, c’était unique de rouler avec devant le public français. Je m’en rappellerai longtemps. La seule fois où j’avais touché mon vélo de chrono jusqu’ici cette saison, c’était au Tour de Suisse (il a également disputé un chrono à Tirreno-Adriatico en mars), je me suis vraiment surpris. Ce n’est cependant pas réaliste de garder le maillot jaune face à Pogacar dès que les étapes de montagne arriveront. Je pense que c’est réaliste de le garder encore deux jours. Le parcours me convenait très bien, avec des montées et des descentes, des moments de récupération. » A-t-il expliqué en conférence de presse.